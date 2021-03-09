Bosna-Hersek'inBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Bosna-Hersek'inBayrağı Nasıldır?
Bosna-Hersek'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Bosna-Hersek'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Bosna-Hersek hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Boşnaklar ülkenin %50,11'ini Sırplar %30,78'ini, Hırvatlar ise %15,43'ünü oluşturur. Ülke bir bütünü oluşturan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar olmak üzere üç etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır. İngilizcede ve daha birçok dilde etnik kimlik göz önünde tutulmadan tüm Bosna-Hersek halkına Bosnalı denmektedir.
Bosna-Hersek'in Başkenti?
“Saraybosna” şehri Bosna-Hersek'in başkentidir.
Bosna-Hersek'in Para Birimi Nedir?
“Marka”Bosna-Hersek'in para birimidir.
Bosna-Hersek'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Bosna-Hersek'in telefon alan kodu : + 387
Bosna-Hersek'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Bosna-Hersek
Bosna-Hersek'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Saraybosna
Bosna-Hersek'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Bosnia Herzegovina
Bosna-Hersek'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Sarajevo
Bosna-Hersek'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Sarajevo - Сарајево
Bosna-Hersek'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Bosna i Hercegovina - Босна и Херцеговина
Bosna-Hersek'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Boşnakça, Sırpça, Hırvatça (Kiril alfabesi)