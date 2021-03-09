Bosna-Hersek'inBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Bosna-Hersek'inBayrağı Nasıldır?

Boşnaklar ülkenin %50,11'ini Sırplar %30,78'ini, Hırvatlar ise %15,43'ünü oluşturur. Ülke bir bütünü oluşturan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar olmak üzere üç etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır. İngilizcede ve daha birçok dilde etnik kimlik göz önünde tutulmadan tüm Bosna-Hersek halkına Bosnalı denmektedir.

Bosna-Hersek'in Başkenti?

“Saraybosna” şehri Bosna-Hersek'in başkentidir.

Bosna-Hersek'in Para Birimi Nedir?

“Marka”Bosna-Hersek'in para birimidir.

Bosna-Hersek'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Bosna-Hersek'in telefon alan kodu : + 387

Bosna-Hersek'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Saraybosna

Bosna-Hersek'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Bosnia Herzegovina

Bosna-Hersek'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Sarajevo

Bosna-Hersek'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Sarajevo - Сарајево

Bosna-Hersek'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Bosna i Hercegovina - Босна и Херцеговина

Bosna-Hersek'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Boşnakça, Sırpça, Hırvatça (Kiril alfabesi)

Bosna-Hersek'in Bayrağı Nasıldır?