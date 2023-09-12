Bosnalı Sırp lider Dodik aleyhindeki iddianame onaylandı

Bosna Hersek Mahkemesi, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik hakkında Yüksek Temsilcilik kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle hazırlanan iddianameyi onayladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bosnalı Sırp lider Dodik aleyhindeki iddianame onaylandı

Bosna Hersek Mahkemesi, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik hakkında Yüksek Temsilcilik kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle hazırlanan iddianameyi onayladı.

Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yılları arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması'nın uygulanmasının denetlenmesi için uluslararası toplum tarafından seçilen Yüksek Temsilcinin kararlarını uygulamayı reddeden Sırp lider Milorad Dodik aleyhindeki iddianameyi onayladı. Dodik'in avukatlarının iddianame hakkında karar verecek hakimi değiştirme girişimi ise Bosna Hersek Mahkeme heyeti tarafından reddedildi. İddianamenin onaylanmasıyla birlikte Dodik'in yanı sıra Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi tarafından iptal edilen tartışmalı bir yasayı Sırp Cumhuriyeti entitesinin resmi gazetesinde yayınlayan Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Direktörü Milos Lukic aleyhinde de adli süreç resmi olarak başlatılmış oldu.

Dodik aleyhinde iddianame hazırlanma süreci, Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisinin Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi kararlarının entitede uygulanmamasına ilişkin özel bir kanun kabul etmesi ile başladı. Sırp Cumhuriyeti entitesi meclisinin 27 Haziran'da kabul ettiği tartışmalı kanun, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt tarafından birkaç gün içerisinde iptal edilmişti. Ayrıca karar, iptal edilmesine rağmen Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştı.

Dodik ve Sırp Cumhuriyeti entite hükümeti, Yüksek Temsilci Schmidt'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadığı için meşruiyeti olmadığını savunuyor.

İddianamenin onaylanmasına tepki

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Dodik aleyhindeki iddianamenin kabulünün Sırp Cumhuriyeti ve Sırp yetkililer aleyhindeki siyasi karalama kampanyasının devamı olduğunu söyledi. Cvijanovic, bu durumun hukuk ve adaletle hiçbir alakası olmadığını ve tek amacın Sırp Cumhuriyeti'nin mülklerinin gaspına ve Sırp Cumhuriyeti entitesinin yetkilerinin elinden alınmasına direnenlerin ortadan kaldırılması olduğunu ileri sürdü.

Sırp Cumhuriyeti Başbakanı Radovan Viskovic, Dodik aleyhindeki iddianamenin kabulünün şaşırtıcı olmadığını ve bu durumun Sırp Cumhuriyeti'ne saldırıların devamı niteliğinde olduğunu savundu.

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi Başkanı Nenad Stevandic ise iddianamenin kabulünün yapay bir teşebbüs olduğunu ve Sırp Cumhuriyeti kurumlarına organize saldırının bir parçası olduğunu ileri sürdü. Stevandic, "Eğer bizim buna bir cevabımız olmadığını düşünüyorlarsa, büyük bir yanılgı içerisindeler. Biz iddianameden korkmuyoruz. Onların bizim cevabımızdan korkmaları gerek. Bu barışa, Dayton Barış Antlaşması'na saldırı ve Yüksek Temsilcinin meşruiyeti olmayan kararlarıyla yargısal neticeler elde etme teşebbüsüdür" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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