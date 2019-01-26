Bosphorus Nefesli Beşlisi Tekirdağ'da konser verdi TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...

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