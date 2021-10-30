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  3. Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi raylara atlayarak canına kıydı!

Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi raylara atlayarak canına kıydı!

Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. İntihar olayının ardından tren seferlerinde aksama yaşandı.

Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi raylara atlayarak canına kıydı!

Saat 18.30 sıralarında Kadıköy, Bostancı Marmaray İstasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi trenin önüne atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi raylara atlayarak canına kıydı!

 Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Yaşanan olay üzerine tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı. 

Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi raylara atlayarak canına kıydı!

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