Bostancı'da İETT otobüsü alev aldı

Bostancı'da İETT otobüsünde yangın çıktı.

Bostancı tarafında seyir halindeki İETT otobüsünden bir anda alevler yükselmeye başladı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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