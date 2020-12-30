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  3. Boston Dynamics'in robotlarından yeni yıla özel dans şov!

Boston Dynamics'in robotlarından yeni yıla özel dans şov!

Boston Dynamics'in sosyal medyadan paylaştığı en gelişmiş robotları Atlas, Spotmini ve Handle'nin yeni yılı kutlamak için yaptıkları dans performansı izleyenlerden tam not aldı. ''Boston Dynamics'ten herkese mutlu yıllar" notuyla paylaşılan bu videoya vatandaşlar tarafından sosyal medyada çokça beğeni geldi.

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30 Aralık 2020 Çarşamba 12:17
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