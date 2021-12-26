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Boşuna 'İmparator' değil! İbrahim Tatlıses'ten kendisini dinlemek için kredi çeken hayranına büyük jest!

Ankara'da konser verenİbrahim Tatlıses, kredi çekip Amasya’dan kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranının kredi borcunu ödeyeceğini söyledi.

Boşuna 'İmparator' değil! İbrahim Tatlıses'ten kendisini dinlemek için kredi çeken hayranına büyük jest!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" dedi.

Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet eden Tatlıses hayranıyla birlikte şarkı söyledi. Sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı.

Boşuna 'İmparator' değil! İbrahim Tatlıses'ten kendisini dinlemek için kredi çeken hayranına büyük jest!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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