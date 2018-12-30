Bot şişirirken yakalandılar

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla 43 Suriye uyruklu göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün sabah gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 43 Suriye uyruklu göçmen ve insan kaçakçılığı olayını organize eden iki kişiyi yakaladı. Kuştur mevki Ada Göl civarında 2 kişinin bot şişirdiğinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri gören şüpheliler, kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Bölgede yapılan araştırmada 20 metre uzaklıktaki ormanlık arazi içinde 43 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan kaçaklar, sağlık kontrollerinin ve işlemlerin ardından Aydın Göç idaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçısı M.B.A. (38) ve Ö.U.(37) ise haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

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DHA