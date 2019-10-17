BOTAŞ: 91 - Ramla: 64
BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Fagbenle 21, Melis Gülcan 9, Hollingsworth 3, Mitchell 20, Marina Baş 8, Peddy 7, Cansu Köksal 15, Hatice Pelin Gülçelik
SALON: Ankara DSİ Etlik
HAKEMLER: Bogdan Podar (Romanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dimitrios Zacharis (Yunanistan)
BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Fagbenle 21, Melis Gülcan 9, Hollingsworth 3, Mitchell 20, Marina Baş 8, Peddy 7, Cansu Köksal 15, Hatice Pelin Gülçelik
RAMLA: Boyd 9, Krivacevic 10, Mitchell 26, Rotberg 8, Toure 10, Pelleg 1, Garzon, Danan, David
1. PERİYOT: 23-15
DEVRE: 44-37
3. PERİYOT: 63-50
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla'yı 91-64 yendi.
Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Ankara temsilcisi, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte asker selamı vererek kutladı. BOTAŞ Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran, Başkentli basketbolseverlere teşekkür etti.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT