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  3. BOTAŞ açıkladı! Sanayi bölgesi ve kullanıcı birliği abonelerinin doğal gaz ücretine yüzde 48 zam geldi

BOTAŞ açıkladı! Sanayi bölgesi ve kullanıcı birliği abonelerinin doğal gaz ücretine yüzde 48 zam geldi

BOTAŞ'ın Kasım ayı doğal gaz fiyatlarına ilişkin tarifesine göre konutlardaki doğalgaz fiyatı değişmezken sanayi bölgesi ve kullanıcı birliği abonelerine sağlanan doğal gazın fiyatı yüzde 48 arttı.

BOTAŞ açıkladı! Sanayi bölgesi ve kullanıcı birliği abonelerinin doğal gaz ücretine yüzde 48 zam geldi

Döviz kurunda yaşanan artış sonrası doğalgaza beklenen olması zam beklendiği gibi geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan Kasım ayı tarifesine göre BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatında değişim yaşanmadı. Böylece mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak satılmaya devam edecek. 

BOTAŞ açıkladı! Sanayi bölgesi ve kullanıcı birliği abonelerinin doğal gaz ücretine yüzde 48 zam geldi

SANAYİ BÖLGESİ VE KULLANICI BİRLİĞİ ABONELERİNE ZAM

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.

BOTAŞ açıkladı! Sanayi bölgesi ve kullanıcı birliği abonelerinin doğal gaz ücretine yüzde 48 zam geldi

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNİN KULLANDIĞI GAZ DA ZAMLANDI

Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu.

Öte yandan doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor ve kullanıcılar her ay yeni fiyat tarifesine göre ücret ödüyorlar. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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