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  3. BOTAŞ duyurdu! Doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı!

BOTAŞ duyurdu! Doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı!

BOTAŞ, resmi internet sitesinden yayımladığı eylül ayına ilişkin tarife tablosunda doğalgaza yüzde 15 zam yaptığını duyurdu. Eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

BOTAŞ duyurdu! Doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), yayımladığı tablo ile doğalgaza yüzde 15 zam yaptığını açıkladı. 

BOTAŞ'ın haberinin ardından konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi.

BOTAŞ duyurdu! Doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı!

1000 METREKÜP DOĞALGAZ 2 BİN 50 LİRA

Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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