Açılımı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ olan BOTAŞ çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından BOTAŞ hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki; BOTAŞ nedir, nerede var? BOTAŞ açılımı nedir? BOTAŞ ne iş yapar?

BOTAŞ NEDİR?

BOTAŞ Türkiye Varlık Fonu Portföyünde yer alan bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. 1974 yılında kurulmuştur. 1994 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak yapılandırılmış olup 24 Ocak 2017 itibari ile Türkiye Varlık Fonu bünyesine katılmıştır.

BOTAŞ NE İŞ YAPAR?

BOTAŞ temelde Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları yapımı ve işletmeciliği, Doğal Gaz ve LNG depolanması ve ticareti, LNG/FSRU Terminali İşletmeciliği, Liman Hizmetleri, Uluslararası Doğal Gaz Taşıma Projeleri alanlarında faaliyet göstermektedir

BOTAŞ NEREDE, HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?

Kuruluşun idari yapılanması, BOTAŞ Genel Müdürlüğü merkez olmak üzere Bölge Müdürlükleri, İşletme ve Şube Müdürlükleri şeklinde oluşturulmuştur.

Doğal gaz faaliyetlerine ilişkin olarak; Ankara/Yapracık’ta Doğal Gaz İşletmeleri ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü ile bu Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul ve Kayseri’de olmak üzere iki adet İşletme Müdürlüğü,

Ankara

Kırklareli

Bursa

İzmir

Çarşamba

Konya

Erzurum

Diyarbakır

Kahramanmaraş

9 adet Şube Müdürlüğünün yanı sıra doğal gaz boru hatlarının geçtiği güzergâh üzerinde kamulaştırma irtibat büroları, kısım şeflikleri, RMS-RMA istasyonları ve kompresör istasyonları bulunmaktadır. Ayrıca, LNG faaliyetlerine ilişkin Tekirdağ/Marmara Ereğlisi’nde LNG İşletme Müdürlüğü, Hatay/Dörtyol’da FSRU terminali, doğal gaz depolama faaliyetleri kapsamında ise Silivri ve Tuz Gölü İşletme Müdürlükleri bulunmaktadır.

Petrol faaliyetlerine ilişkin olarak, Adana/Ceyhan'da Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Petrol taşımacılığı alanında; Irak-Türkiye, Ceyhan-Kırıkkale ve Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hatları işletilerek hizmet vermektedir.

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