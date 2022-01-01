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  3. BOTAŞ ocak ayı tarifesini açıkladı! Doğalgaza yüzde 25 zam geldi

BOTAŞ ocak ayı tarifesini açıkladı! Doğalgaza yüzde 25 zam geldi

BOTAŞ, doğal gaz ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Buna göre evlerde kullanılan doğalgaza yüzde 25, sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaza yüzde 50, elektrik üretim amaçlı doğalgaza ise yüzde 15 oranında zam geldi.

BOTAŞ ocak ayı tarifesini açıkladı! Doğalgaza yüzde 25 zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2022 yılının ilk ayına ilişkin tarife tablosunu yayımlandı. Tarifeye göre konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 artış yapıldı. Buna göre  bin metreküp doğal gaz için 1860 liraya yükseldi. 

BOTAŞ ocak ayı tarifesini açıkladı! Doğalgaza yüzde 25 zam geldi

SANAYİ  VE ELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI TARİFEYE DE ZAM

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

BOTAŞ ocak ayı tarifesini açıkladı! Doğalgaza yüzde 25 zam geldi BOTAŞ ocak ayı tarifesini açıkladı! Doğalgaza yüzde 25 zam geldi

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