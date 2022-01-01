BOTAŞ ocak ayı tarifesini açıkladı! Doğalgaza yüzde 25 zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2022 yılının ilk ayına ilişkin tarife tablosunu yayımlandı. Tarifeye göre konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 artış yapıldı. Buna göre bin metreküp doğal gaz için 1860 liraya yükseldi.

SANAYİ VE ELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI TARİFEYE DE ZAM

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.