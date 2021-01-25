BOTAŞ personel maaşları 2022 | BOTAŞ işçi maaşı ne kadar?

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında BOTAŞ işçi alımında bulunmuştu. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılmıştı.

BOTAŞ MAAŞLARI 2022

BOTAŞ'ın 2022 yılında verdiği maaşlar bilinmemektedir. Herhangi bir bilgiye ulaşıldığında haberimizde güncellenecektir.

BOTAŞ MAAŞLARI 2021

BOTAŞ mühendis maaşları ortalama 7800-8500 arasında değişmektedir. BOTAŞ en fazla maaş veren kurumlar arasında gösterilmektedir. Maaşa ilave olarak ikramiye ve sosyal imkanları da bulunmaktadır.

BOTAŞ'a KPSS ve YDS şartı ile girilmektedir. Mühendis ünvanlı personel kapsam dışı kamu personeli olup işçi statüsünde çalışmaktadır.

Daimi işçi olarak çalışan bütün personele ikramiye verilir 2 tam 4 yarım.

ikramiyeleri 12 aya bölüp maaşa katarsanız aşağı yukarı 657li mühendisten 200 lira fazla alır.

kitlerin maaşında fark yaratan dil puanı oluyor. A derecesinde dil puanınız varsa yaklaşık 400 lira da oradan gelir.

BOTAŞ NEDİR?

BOTAŞ Türkiye Varlık Fonu Portföyünde yer alan bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. 1974 yılında kurulan BOTAŞ, 1994 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak yapılandırılmış olup 24 Ocak 2017 itibari ile Türkiye Varlık Fonu bünyesine katılmıştır.

BOTAŞ NE İŞ YAPAR?

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları yapımı ve işletmeciliği

Doğal Gaz ve LNG depolanması ve ticareti

LNG/FSRU Terminali İşletmeciliği

Liman Hizmetleri

Uluslararası Doğal Gaz Taşıma Projeleri alanlarında faaliyet göstermektedir

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