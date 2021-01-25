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BOTAŞ personel maaşları 2022 | BOTAŞ işçi maaşı ne kadar?

Açılımı Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi olan BOTAŞ'ta çalışmak isteyen kişiler öncelikle kurum tarafından verilen maaşları merak ediyorlar. Bu bağlamda, BOTAŞ'ta çalışanlar ne kadar maaş alıyor? BOTAŞ işçi maaşı ne kadar? İşte BOTAŞ personel maaşları 2022...

BOTAŞ personel maaşları 2022 | BOTAŞ işçi maaşı ne kadar?

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında BOTAŞ işçi alımında bulunmuştu. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılmıştı.

BOTAŞ MAAŞLARI 2022

BOTAŞ'ın 2022 yılında verdiği maaşlar bilinmemektedir. Herhangi bir bilgiye ulaşıldığında haberimizde güncellenecektir.

BOTAŞ personel maaşları 2022 | BOTAŞ işçi maaşı ne kadar?

BOTAŞ MAAŞLARI 2021

BOTAŞ mühendis maaşları ortalama 7800-8500 arasında değişmektedir. BOTAŞ en fazla maaş veren kurumlar arasında  gösterilmektedir. Maaşa ilave olarak ikramiye ve sosyal imkanları da bulunmaktadır. 

BOTAŞ'a KPSS ve YDS şartı ile girilmektedir. Mühendis ünvanlı personel kapsam dışı kamu personeli olup işçi statüsünde çalışmaktadır.

Daimi işçi olarak çalışan bütün personele ikramiye verilir 2 tam 4 yarım. 

ikramiyeleri 12 aya bölüp maaşa katarsanız aşağı yukarı 657li mühendisten 200 lira fazla alır.

kitlerin maaşında fark yaratan dil puanı oluyor. A derecesinde dil puanınız varsa yaklaşık 400 lira da oradan gelir.

BOTAŞ NEDİR?

BOTAŞ Türkiye Varlık Fonu Portföyünde yer alan bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. 1974 yılında kurulan BOTAŞ, 1994 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak yapılandırılmış olup 24 Ocak 2017 itibari ile Türkiye Varlık Fonu bünyesine katılmıştır.

BOTAŞ personel maaşları 2022 | BOTAŞ işçi maaşı ne kadar?

BOTAŞ NE İŞ YAPAR?

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları yapımı ve işletmeciliği
Doğal Gaz ve LNG depolanması ve ticareti
LNG/FSRU Terminali İşletmeciliği
Liman Hizmetleri
Uluslararası Doğal Gaz Taşıma Projeleri alanlarında faaliyet göstermektedir

SİZLER DE YORUM KISMINA BOTAŞ MAAŞLARI HAKKINDA BİLDİKLERİNİ YAZIP DİĞER BİLGİ SAHİBİ OLMAK İSTEYEN KİŞİLER İLE  BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNABİLİRSİNİZ

Gülistan Başköy
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