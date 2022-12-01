BOTAŞ'ın doğal gazda aralık tarifesi değişmedi! Buna göre doğalgazın metreküp fiyatı...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın...

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BOTAŞ'ın doğal gazda aralık tarifesi değişmedi! Buna göre doğalgazın metreküp fiyatı...

Doğal gazda aralıkta geçerli olacak mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

BOTAŞ'ın doğal gazda aralık tarifesi değişmedi! Buna göre doğalgazın metreküp fiyatı...

DİĞER FİYAT TARİFELERİ

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. (AA)

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KAYNAK: AA

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