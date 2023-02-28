Botirali Ergashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botirali Ergashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botirali Ergashev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botirali Ergashev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botirali Ergashev 23 Haziran 1995 tarihinde Pap, Namangan Region şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ботирали Хайдарали оглы Эргашев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botirali Ergashev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Botirali Ergashev'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Botirali Ergashev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botirali Ergashev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botirali Ergashev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botirali Ergashev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2018 yılında Navbahor

31 Aralık 2018 yılında Pakhtakor

1 Mart 2019 yılında Dinamo

18 Temmuz 2019 yılında Pakhtakor

19 Temmuz 2019 yılında Dinamo

18 Ocak 2020 yılında Kokand 1912

31 Aralık 2020 yılında Dinamo

22 Ocak 2021 yılında AGMK Olmaliq

Botirali Ergashev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botirali Ergashev şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Botirali Ergashev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 16 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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