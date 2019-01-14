“Botoks ile aşırı kilolardan kurtulmak mümkün”

Ege Liva Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Halil Dinçer, kişilerin sağlığının yanında sosyal ve iş hayatını da olumsuz etkileyen aşırı kilolardan botoks yöntemi ile kurtulmanın mümkün oldğunu belirtti. Ege Liva Hasatnesi olarak botoks uygulamalarının başarı ile gerçekleştirildiğini kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Halil Dinçer, "15-20 dakikalık bir işlemle sıkıntıya neden olan kilolarınızdan kurtulabilirsiniz" dedi.

Cilt kırışıklıklarının giderilmesinde, bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan botoksun artık zayıflama amacıyla da kullanıldığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Halil Dinçer, "Botoks clostridium botulinum isimli bakteriden elde edilen, uygulandığı bölgedeki sinirsel aktiviteyi bloke ederek kasılmayı engelleyen protein yapıdaki maddedir. Özellikle diyet ve egzersiz ile kilo vermede zorlanan, obeziteye bağlı sağlık sorunları olup zayıflamada sürekli başarısız olan, vücut kitle endeksi belirli oranın altında olan kişilere uygulanabilmektedir. Uygulama bir ameliyat değildir. İşlem midenin incelenmesini sağlayan gastroskopi yardımıyla ve sedasyon altında(hasta uyutularak) yapılmaktadır. Endoskopik incelemeyle mide de işlemin yapılmasına engel mide ülseri, tümöral lezyon, onikiparmak bağırsağı ülseri gibi lezyonların olup olmadığına bakıldıktan sonra olumsuz bir durum yoksa, midenin belirli bölgelerine yine endoskopik olarak belirli oranlarda botoks enjekte edilir. Ortalama 10-15 dakika süren bu işlemin ardından hasta uyandırılır ve sedasyon etkisi sonlanınca evine gönderilir" diyerek basit bir işlem ile mide botoksunun uygulanabildiğini söyledi.

"Midenin boşalma süresi uzatılıyor"

Mide duvarına enjekte edilen toksinden hem kas tabakası etkilenerek midenin boşalma süresinin uzadığını ve sinir hücreleri etkilenerek açlık hissinin uzadığını belirten Genel Cerrah Dinçer, "Bu şekilde iştahın azalması, gıdaların midede uzun sure kalması, tokluk hissinin uzaması temel etki mekanizmasını oluşturmaktadır. Mideye botoks uygulanması yöntemiyle ciddi kilolar verilebilmektedir, ancak işlem sonrası diyetisyen önerilerine tam anlamıyla uyması gerekmektedir. İşlem sonrası hiç diyet yapmayanlarda, kısmen yapanlarda kilo verme beklenen düzeylerde olmayabiliyor. İşlem sonrası şişkinlik, iştah azalması, açlık hissinde azalma gibi belirtiler olur ve bu etkiler 1 hafta sonra maksimum düzeye ulaşır. Botoksun etki süresi ortalama 4-6 aydır, sonrasında hasta değerlendirilip kilo kaybı ihtiyacı düşünülürse işlem tekrarlanabilir" diyerek kilo sorunu olanların botoks ile bu sorunlarından kurtulabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA