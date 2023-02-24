Botond Antal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Antal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Antal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Antal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Antal 22 Ağustos 1991 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Antal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Botond Antal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Botond Antal'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Botond Antal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Antal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Antal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Antal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Újpest U17

29 Ağustos 2007 yılında Watford U18

1 Temmuz 2009 yılında Watford

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2011 yılında Kecskeméti TE

11 Şubat 2014 yılında Kaposvár

1 Temmuz 2014 yılında Diósgyőr

26 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd

18 Temmuz 2022 yılında Tiszakécske

Botond Antal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Antal şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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