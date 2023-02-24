Botond Barath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Barath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Barath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Barath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Barath 21 Nisan 1992 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Barath Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KVD Player Agency yapmaktadır. Botond Barath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Botond Barath'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Botond Barath Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/boci36/

Botond Barath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Barath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Barath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Barath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2008 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2010 yılında Honvéd II

1 Ocak 2011 yılında Honvéd

1 Ocak 2019 yılında Kansas City

11 Temmuz 2020 yılında Honvéd

4 Temmuz 2022 yılında Vasas FC

Botond Barath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Barath şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Botond Barath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 5 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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