Botond Buglyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Buglyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Buglyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Buglyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Buglyo 6 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Buglyo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Botond Buglyo'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Botond Buglyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Buglyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Buglyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Buglyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2018 yılında Gyirmót Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Gyirmót U17

1 Temmuz 2020 yılında Gyirmót U19

6 Ağustos 2021 yılında MTE1904 II

1 Temmuz 2022 yılında Mosonmagyaróvár

Botond Buglyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Buglyo şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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