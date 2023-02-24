Botond Erdelyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Erdelyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Erdelyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Erdelyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Erdelyi 20 Mart 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Erdelyi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Botond Erdelyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Botond Erdelyi'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Botond Erdelyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Erdelyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Erdelyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Erdelyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2010 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2015 yılında Honvéd U19

3 Ağustos 2017 yılında Kisvárda

31 Aralık 2017 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2018 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2018 yılında Dorog

30 Haziran 2019 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2019 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2020 yılında Honvéd II

7 Ağustos 2020 yılında BFC Siófok

31 Aralık 2020 yılında Honvéd II

21 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

Botond Erdelyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Erdelyi şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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