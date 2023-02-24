Botond Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Farkas 5 Mart 2003 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Farkas Botond Gergő şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Farkas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Botond Farkas'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Botond Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MTK U17

31 Temmuz 2019 yılında Vasas U17

1 Ocak 2020 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2021 yılında Vasas FC

12 Şubat 2022 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2023 yılında Vasas FC

Botond Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Farkas şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Botond Farkas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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