Botond Gergely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Gergely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Gergely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Gergely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Gergely 11 Ocak 2003 tarihinde Gheorgheni şehrinde doğmuştur. Romanya,Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Gergely Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Botond Gergely, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Botond Gergely'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Botond Gergely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Gergely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Gergely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Gergely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Csikszereda

1 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

13 Şubat 2023 yılında NK Nafta 1903

30 Haziran 2023 yılında Zalaegerszeg

Botond Gergely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Gergely şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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