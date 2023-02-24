Botond Nandori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Nandori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Nandori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Nandori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Nandori 4 Ekim 2000 tarihinde Vác şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Nandori Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Botond Nandori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Botond Nandori'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Botond Nandori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Nandori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Nandori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Nandori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2014 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2018 yılında Puskás AFC II

19 Temmuz 2018 yılında Csákvár

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2019 yılında Csákvár

31 Aralık 2019 yılında Puskás AFC II

1 Ocak 2020 yılında Puskás AFC

6 Temmuz 2020 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC

12 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

Botond Nandori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Nandori şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Botond Nandori Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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