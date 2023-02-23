Botond Szondi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Szondi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Szondi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Szondi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Szondi 26 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Szondi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına - tarihinde katılmıştır. Botond Szondi'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Botond Szondi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Szondi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Szondi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Szondi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Szondi şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Botond Szondi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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