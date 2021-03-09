Botsvana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Botsvana'nın Bayrağı Nasıldır?

Botsvana ya ada resmî adıyla Botsvana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde bulunan ve denize kıyısı bulunmayan kara ülkesi. Ülke güney ve güneydoğu bölümünde Güney Afrika Cumhuriyeti, kuzey ve batısında Namibya, kuzeydoğu bölümünde ise Zambiya ve Zimbabve ile komşu konumundadır.

Botsvana'nın Başkenti?

“Gaborone” şehri Botsvana'nın başkentidir.

Botsvana'nın Para Birimi Nedir?

“Pula” Botsvana'nın para birimidir.

Botsvana'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Botsvana'nın telefon alan kodu : + 267

Botsvana'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Botsvana

Botsvana'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Gaborone

Botsvana'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Botswana

Botsvana'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Gaborone

Botsvana'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Botsvana'nın Bayrağı Nasıldır?