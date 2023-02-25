Boualem Masmoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boualem Masmoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boualem Masmoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boualem Masmoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boualem Masmoudi 15 Nisan 1994 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boualem Masmoudi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Boualem Masmoudi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına - tarihinde katılmıştır. Boualem Masmoudi'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boualem Masmoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boualem Masmoudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boualem Masmoudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boualem Masmoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2018 yılında USM Bel Abbès

21 Temmuz 2019 yılında MC Oran

9 Ağustos 2021 yılında ES Sahel

5 Ocak 2022 yılında Al-Wakrah SC

Boualem Masmoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boualem Masmoudi şuan MC Alger takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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