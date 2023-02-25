Boualem Sryer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boualem Sryer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boualem Sryer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boualem Sryer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boualem Sryer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boualem Sryer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boualem Sryer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boualem Sryer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boualem Sryer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boualem Sryer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boualem Sryer 8 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boualem Sryer Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Boualem Sryer'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boualem Sryer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boualem Sryer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Boualem Sryer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boualem Sryer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında ASO Chlef

Boualem Sryer kimdir

Boualem Sryer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boualem Sryer şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Boualem Sryer nereli

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