Boubacar Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubacar Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boubacar Fall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boubacar Fall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boubacar Fall 3 Şubat 2001 tarihinde Thiaroye-sur-Mer şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boubacar Fall Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boubacar Fall, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Boubacar Fall'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Boubacar Fall Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/boubacarfall_16/

Boubacar Fall Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Boubacar Fall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boubacar Fall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boubacar Fall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Guédiawaye FC

5 Ocak 2021 yılında Saint-Étienne

Boubacar Fall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boubacar Fall şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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