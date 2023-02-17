Boubacar Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubacar Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boubacar Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boubacar Fofana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Boubacar Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubacar Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boubacar Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boubacar Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boubacar Fofana 6 Kasım 1989 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Gine,Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boubacar Fofana Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Boubacar Fofana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

B SAD futbol takımında oynamaktadır. B SAD takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boubacar Fofana'nin B SAD ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boubacar Fofanaboyu ve yaşı kaç

Boubacar Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boubacar Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Boubacar Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boubacar Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Pinhalnovense

1 Ocak 2009 yılında Praiense

1 Temmuz 2010 yılında Gondomar

1 Temmuz 2011 yılında Kartalspor

1 Aralık 2011 yılında Gondomar

1 Ocak 2012 yılında Karlsruhe

30 Haziran 2012 yılında Gondomar

1 Eylül 2012 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2012 yılında Tondela

1 Temmuz 2014 yılında Nacional

1 Temmuz 2016 yılında Ettifaq FC

11 Ocak 2017 yılında Khaleej

30 Haziran 2017 yılında Ettifaq FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Moreirense

9 Temmuz 2018 yılında Gaz Metan

18 Ağu 2020 yılında Sepsi OSK

25 Temmuz 2022 yılında Ironi Tiberias

28 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında B SAD

Boubacar Fofana kimdir

Boubacar Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boubacar Fofana şuan B SAD takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Boubacar Fofana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 17 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Boubacar Fofana nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Aidan Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Connolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aidan Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Connolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christophe Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christophe Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Mcbride kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Mcbride Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Mcbride kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Mcbride Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davide Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davide Mariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davide Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davide Mariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları