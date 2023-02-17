Boubacar Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubacar Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boubacar Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boubacar Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boubacar Fofana 6 Kasım 1989 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Gine,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boubacar Fofana Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Boubacar Fofana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

B SAD futbol takımında oynamaktadır. B SAD takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boubacar Fofana'nin B SAD ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boubacar Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boubacar Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boubacar Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boubacar Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Pinhalnovense

1 Ocak 2009 yılında Praiense

1 Temmuz 2010 yılında Gondomar

1 Temmuz 2011 yılında Kartalspor

1 Aralık 2011 yılında Gondomar

1 Ocak 2012 yılında Karlsruhe

30 Haziran 2012 yılında Gondomar

1 Eylül 2012 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2012 yılında Tondela

1 Temmuz 2014 yılında Nacional

1 Temmuz 2016 yılında Ettifaq FC

11 Ocak 2017 yılında Khaleej

30 Haziran 2017 yılında Ettifaq FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Moreirense

9 Temmuz 2018 yılında Gaz Metan

18 Ağu 2020 yılında Sepsi OSK

25 Temmuz 2022 yılında Ironi Tiberias

28 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında B SAD

Boubacar Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boubacar Fofana şuan B SAD takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Boubacar Fofana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine takımında 17 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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