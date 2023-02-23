Boubacar Hanne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubacar Hanne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boubacar Hanne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boubacar Hanne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boubacar Hanne 26 Şubat 1999 tarihinde Paços de Ferreira şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Boubacar Rafael Neto Hanne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boubacar Hanne Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jorge Pires yapmaktadır. Boubacar Hanne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boubacar Hanne'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Boubacar Hanne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boubacar Hanne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boubacar Hanne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boubacar Hanne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Paços Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Paços Sub-17

1 Temmuz 2016 yılında Paços F. U19

18 Temmuz 2017 yılında Wolves U21

24 Ağustos 2018 yılında Jumilla

30 Haziran 2019 yılında Wolves U21

14 Şubat 2020 yılında GC Zürich U21

30 Haziran 2020 yılında Wolves U21

7 Ağustos 2020 yılında Gil Vicente

10 Ocak 2023 yılında FC Arges

Boubacar Hanne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boubacar Hanne şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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