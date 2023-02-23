Boubacar Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubacar Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boubacar Traore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boubacar Traore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boubacar Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubacar Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boubacar Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubacar Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boubacar Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boubacar Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boubacar Traore 26 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Boubacar Faye Traorè şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boubacar Traore Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sezer Masalci yapmaktadır. Boubacar Traore, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Boubacar Traore'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boubacar Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boubacar Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Boubacar Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boubacar Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2016 yılında Torino U19

30 Haziran 2017 yılında Tuttocuoio

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2018 yılında Tarxien

18 Temmuz 2018 yılında KF Teuta

7 Temmuz 2019 yılında H. Kfar Saba

24 Ağustos 2020 yılında FC St. Gallen

28 Ocak 2022 yılında Metalist

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında Beroe

Boubacar Traore kimdir

Boubacar Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boubacar Traore şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Boubacar Traore nereli

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