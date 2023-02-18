Boubacari Doucoure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubacari Doucoure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boubacari Doucoure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boubacari Doucoure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boubacari Doucoure 19 Mart 1999 tarihinde Beaumont-sur-Oise şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boubacari Doucoure Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Boubacari Doucoure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boubacari Doucoure'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Boubacari Doucoure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/bacaridoucoure_/

Haberin Devamı

Boubacari Doucoure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boubacari Doucoure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Boubacari Doucoure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boubacari Doucoure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Chambly B

1 Temmuz 2020 yılında FC Chambly Oise

15 Ocak 2021 yılında Javor-Matis

30 Haziran 2021 yılında FC Chambly Oise

31 Ocak 2022 yılında FK TSC

27 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis

Boubacari Doucoure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boubacari Doucoure şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.