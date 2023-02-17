Bout Van Opstal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bout Van Opstal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bout Van Opstal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bout Van Opstal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bout Van Opstal 24 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bout Van Opstal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bout Van Opstal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bout Van Opstal'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bout Van Opstal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bout Van Opstal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bout Van Opstal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bout Van Opstal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rupel Boom

Bout Van Opstal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bout Van Opstal şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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