Boxi Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boxi Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boxi Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boxi Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boxi Li 30 Ekim 2000 tarihinde Qinhuangdao, Hebei şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李博希 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boxi Li Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boxi Li, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Boxi Li'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Boxi Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boxi Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boxi Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boxi Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında BJ Guoan Res.

1 Nisan 2021 yılında BJ Guoan

17 Ağustos 2022 yılında GX PG Haliao

31 Aralık 2022 yılında BJ Guoan

Boxi Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boxi Li şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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