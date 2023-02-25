Boxuan Feng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boxuan Feng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boxuan Feng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boxuan Feng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boxuan Feng 18 Mart 1997 tarihinde Hubei şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 冯博轩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boxuan Feng Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boxuan Feng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Boxuan Feng'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Boxuan Feng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boxuan Feng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boxuan Feng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boxuan Feng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında GZ Evergrande

20 Temmuz 2020 yılında HN S. Longmen

31 Aralık 2020 yılında GuaZ FC

8 Nisan 2021 yılında HN S. Longmen

31 Aralık 2021 yılında GuaZ FC

26 Nisan 2022 yılında HN S. Longmen

Boxuan Feng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boxuan Feng şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Boxuan Feng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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