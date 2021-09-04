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  3. Boy yarışması kanlı bitti! Kıskançlığından baltayla arkadaşının cinsel organını kesti

Boy yarışması kanlı bitti! Kıskançlığından baltayla arkadaşının cinsel organını kesti

Rusya'da cinsel organlarının boyunu yarıştıran iki arkadaştan biri kıskançlığından eline aldığı balta ile diğer arkadaşının cinsel organını kesti. ihbar üzerine gelen polis ekipleri baltalı arkadaşı tutuklarken yaralı kişi ise hastaneye sevk edildi.

Boy yarışması kanlı bitti! Kıskançlığından baltayla arkadaşının cinsel organını kesti

Rusya'da cinsel organlarıyla boy yarışmasına giren orta yaşlarda iki erkeğin olayı duyanları hayrete düşürdü. Yarışmayı kaybeden kişi, sinirine hakim olamayıp arkadaşının cinsel organını kesti. Olayın ardından baltalı arkadaş gözaltına alındı.

Rusya'nın Urallar bölgesinde akıllara zarar bir meydana geldi. Sarhoş olan orta yaşlı iki adam, cinsel organlarının boyunu yarıştırmaya kararı verdi. İki adam yarış yaptıktan sonra, birinin organı diğerine göre daha farklı çıktı.

Boy yarışması kanlı bitti! Kıskançlığından baltayla arkadaşının cinsel organını kesti

KAYBETMEYİ KABULLENEMEDİ

Arkadaşlardan biri, yarıştan mağlup çıkmayı kabullenemedi. Daha sonra kendi kendine arkadaşının organını kesmeye karar veren adam, eline aldığı baltayla bu işlemi gerçekleştirdi.

Boy yarışması kanlı bitti! Kıskançlığından baltayla arkadaşının cinsel organını kesti

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Arkadaşının acı içerisinde kalmasının ardından yakayı ele veren şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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