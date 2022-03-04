Boya Hazırlayıcı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Boya Hazırlayıcı (Tekstil) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Boya Hazırlayıcı (Tekstil) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Boya Hazırlayıcı (Tekstil) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Boya Hazırlayıcı (Tekstil) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Boya Hazırlayıcı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Boya Hazırlayıcı (Tekstil) Maaşları

Boya Hazırlayıcı (Tekstil) maaşı ortalama olarak aylık 9850_TL'dir. En düşük Boya Hazırlayıcı (Tekstil) maaşı 8550_TL, En yüksek ise 11150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boya Hazırlayıcı (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.42

Meslek Adı :

Boya Hazırlayıcı (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmalat programlarıyla belirlenen boyama işlemlerine göre kullanılacak olan boyaları, verilmiş reçetelere uygun olarak hazırlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boya Hazırlama İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boyama işleminde kullanılacak boyaları, verilmiş reçetelere uygun olarak, hassas bir şekilde hazırlamak,

b) Boya ile birlikte değişik tinerler ve benzeri kimyasal maddeler ekleyerek boyanın istenen nitelikte olmasını sağlamak,

c) Hazırlanan boyanın viskozite vb. değerlerini ölçmek, istenilen değerleri sağlamak,

d) Hazırlanmış ve değerleri ölçülmüş boyayı özel kaplara aktarmak, gerekli yerlere taşımak,

e) Boya kaplarının ve kazanlarının, çalışılan yerin gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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