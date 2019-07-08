Boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var Hatay Reyhanlı'da bir boya imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanedeki kimyasallar bomba gibi patladı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında imalathanedeki kimyasal maddeler patladı. Patlama sırasında imalathanede bulunan işçiler yaralandı. Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Vali Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi. Etiketler : yangın, patlama, hatay, Reyhanlı, İmalathane



