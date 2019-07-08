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Boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Hatay Reyhanlı'da bir boya imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanedeki kimyasallar bomba gibi patladı.

Boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangında imalathanedeki kimyasal maddeler patladı. Patlama sırasında imalathanede bulunan işçiler yaralandı.

Boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Vali Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.     

Boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

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