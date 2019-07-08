Boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var
Hatay Reyhanlı'da bir boya imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanedeki kimyasallar bomba gibi patladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangında imalathanedeki kimyasal maddeler patladı. Patlama sırasında imalathanede bulunan işçiler yaralandı.
Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Vali Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.
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