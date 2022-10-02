Boya Mutfağı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boya Mutfağı Elemanı görev tanımı nedir, Boya Mutfağı Elemanı ne iş yapar, Boya Mutfağı Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boya Mutfağı Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boya Mutfağı Elemanı Tanımı;

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Boya Mutfağı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Boya Mutfağı Elemanı Maaşları

Boya Mutfağı Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boya Mutfağı Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boya Mutfağı Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.58

Meslek Adı :

Boya Mutfağı Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Boya Mutfağı Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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