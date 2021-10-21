Boya Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Boya Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Boya Üretim Operatörü ne iş yapar, Boya Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boya Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boya Üretim Operatörü Tanımı;

İSG ve çevre kurallarına uyarak, boya hammaddesi temin etme, yükleme ve karıştırma işlemlerini yürütür, dispersiyon kontrolünü yaparak ürünü sonraki süreçler için depolayan, kimyasal reaksiyon ile gerçekleşmeyen boyayı üretebilme bilgi, beceri ve yeteneğine sahip olan kişidir.

Boya Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Boya Üretim Operatörü Maaşları

Boya Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 4.850- TL’dir. En düşük Boya Üretim Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boya Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Boya Üretim Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Boya Üretim Operatörü Ne İş Yapar?

Boya Üretim Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Boya hammaddesini temin etmek

e) Donanım kontrolü yapmak

f) Tankın ürüne uygunluğunu kontrol etmek

g) Vana kontrolünü yapmak

h) Tank temizliği yapmak

i) Sıyırıcı ve karıştırıcıları kontrol etmek

j) Tartım ve ölçüm araç kontrolünü yapmak

k) Kaldırma ve taşıma araçlarını kontrol etmek

l) Havalandırma sistemini kontrol etmek

m) Isıtma ve soğutma suyu kontrolünü yapmak

n) Filtre ve Pompaların kontrolünü yapmak

o) Hava basıncı kontrolünü yapmak

p) Öğütme makinesinin kontrolünü yapmak (solvent bazlı boyalarda)

q) Azot tüpünün kontrolünü yapmak (solvent bazlı boyalarda)

r) Arıza / eksiklik bildirimi yapmak

s) Hammadde yükleme ve karıştırma süreci işlemlerini yürütmek

t) Kazana su çekmek ve bağlayıcı çekmek

u) Dispersiyon ajanlarını ve toz katkı maddelerini ilave etmek

v) Karışımı homojenize etmek

w) Karışımı disperse etmek

x) Karışımı öğütmek

y) Karışımın son kontrolünün yapılmasını sağlamak

z) Dispersiyon kontrolü yapmak

aa) Ürünü tamamlamak

bb) Ürünü depolamak

cc) Çalışılan yerin temizliğini yapmak

dd) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Boya Üretim Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Boya Üretim Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Boya Üretim Operatörü mesleğinin meslek kodu 8131.71 olarak belirlenmiştir



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