Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni görev tanımı nedir, Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni ne iş yapar, Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni Tanımı;

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Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni Maaşları

Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.22

Meslek Adı :

Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Boya Üretimi ve Uygulama Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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