Boyabat Belediyesinden kurban tedbirleri

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık temin etmeleri, hijyen şartlarına uygun bir kesim hizmetiyle insan, çevre ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi.

Başkan Çakıcı, bu sene çarşı içerisinde deri toplanmasının yasaklandığını, derilerin sadece Boyabat Belediyesi Hayvan Pazarında toplanacağını belirtti. Çakıcı, bu yıl çok daha etkin ve daha güzel bir kurban satış ve kesim sistemi geliştireceklerini ifade ederek, "Belediyemiz mezbahası Kurban Bayramı öncesinde gerekli tedbirleri aldı. İnşallah vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan mezbahada veterinerimiz ve uzman ekibimiz kontrolünde bu yıl çok daha güzel bir kurban kesimi gerçekleştirecek. Almış olduğumuz karar ile çarşı içerisinde deri toplanması işini de tek merkezde, belediyemiz hayvan pazarında toplanmasına karar verdik. Tarihi çarşımızı istenmeyen bu çirkin görüntüden ve hijyen dışı bu uygulamadan kurtaracağız. Zabıta ekiplerimiz kurallara uymayanlara gerekli yasal müeyyideleri uygulayacaklardır. Vatandaşlarımız mağdur duruma düşmemeleri için lütfen kurallara uysunlar" dedi.

Halk ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban satış ve kesim yerlerinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Çakıcı, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için belediyemize bağlı tüm ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA