Boyabat Belediyesine Tarihi Kentler Birliğinden ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "2018 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda Boyabat Belediyesine, "Eski Belediye Binası ve Kasaplar Çarşısı Yenileme Projesi" nedeniyle "Uygulama Ödülü" verildi.

Tarihi Kentler Birliği ödülün veriliş gerekçesinde, "Boyabat Belediyesine; küçük ve ölçülü müdahalelerle kent merkezinde önemli bir odak yaratmayı başaran, kentin kamusal kullanımlarını desteklerken kültür alt yapısını da güçlendiren projelerinden dolayı uygulama ödülü verilmiştir" denildi.

Ödül töreni, 6-8 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek YAPEX Restorasyon Fuarı sırasında gerçekleştirilecek.

Çakıcı: "Bu başarı Boyabat'ın başarısıdır"

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Boyabat Belediyesi olarak üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği'nin 2018 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda, "Eski Belediye Binası ve Kasaplar Çarşısı Yenileme Projesi" ile katılan belediyemize "Uygulama Ödülü" verildi. Bu kadar doğru ve güzel şeylerin olduğu ilçemizde başarının gelmemesi mümkün değil. Biz bu güzel hizmetleri hemşehrilerimizin desteğiyle yapıyoruz. Tüm Boyabat halkına teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece bizim değil. Bize inanan bizimle yol yürüyen bütün Boyabat halkının başarısıdır" dedi.

Başkan Çakıcı, kendilerini ödüle takdir eden sayın jüri üyelerine, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'e, çalışmayı projelendiren Proje Koordinatörü Raif Tokel'e ayrıca teşekkür etti.

Kaynak: İHA