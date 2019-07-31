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  3. Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında İlçe İdare Kurulu Toplandı

Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında İlçe İdare Kurulu Toplandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakam Fatih Aksoy başkanlığında İlçe İdare Kurulu toplandı.

Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında İlçe İdare Kurulu Toplandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakam Fatih Aksoy başkanlığında İlçe İdare Kurulu toplandı.

Toplantıya Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile kurum amirlerinin tamamı katıldı. Yapılan toplantıda genel güvenlik konusu, hizmetler ve sorunların çözümü ele alındı.

İlk olarak söz alan Kaymakam Aksoy kurum müdürlerinin istek ve sorunlarını dinledi. Aksoy, "İlçemizin sorunlarını ortadan kaldırmak için kurum amirlerimiz ile uyum içerisinde çalışıyoruz, sorunlarımızı teker teker ortadan ortadan kaldırdıktan sonra Boyabat güvenli ve modern bir yaşam merkezi haline gelecek" dedi.

Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında İlçe İdare Kurulu Toplandı

Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında İlçe İdare Kurulu Toplandı

Kaynak: İHA

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