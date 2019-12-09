Boyabat’ta soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucunda aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Aslan Sokak'ta Hüseyin Aslan'a ait evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, gece uykusunda baba Hüseyin Aslan, anne Havva Aslan ve kızları Nisanur ile Zekiye Elif'i zehirledi. Sabah öğrencilerin okula gelmemesinden şüphelenen okul yönetimi ve öğretmenler ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan 4 kişiyi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA