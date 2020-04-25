Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde korona virüs tanısı ile yatan 30 hasta taburcu edildi.

Geçen hafta Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde kovid-19 tanısı ile yatarak tedavi gören hastalardan 16'sı taburcu edilerek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında izolasyona alınmıştı. Akşam saatlerinde Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 14 kişinin daha taburcu olduğu belirtildi. Bu verilere göre Boyabat Devlet Hastanesinden bir haftada toplamda 30 korona virüs hastası taburcu oldu.

İzolasyon süreleri dolan 16 kişi sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde Sağlık Müdürlüğünün kontrolü koordinesinde evlerine teslim edildi.

Kaynak: İHA