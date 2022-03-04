Boyahane Tesis Takip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Boyahane Tesis Takip İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Boyahane Tesis Takip İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Boyahane Tesis Takip İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Boyahane Tesis Takip İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Boyahane Tesis Takip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Boyahane Tesis Takip İşçisi Maaşları

Boyahane Tesis Takip İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6026,5_TL'dir. En düşük Boyahane Tesis Takip İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyahane Tesis Takip İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.43

Meslek Adı :

Boyahane Tesis Takip İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boya atölyesinin tesis, kabin, fırın ve havuzlarındaki işlevlerin yürütülme işlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boyahane Tesis Takip İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tesisi üretime hazırlamak,

b) Üretimin hatasız devamlılığı için tesis kenarındaki banyo tanklarının malzeme kontrollerini yaparak tamamlamak,

c) Tesiste bulunan çeşitli fırınların ısı kontrollerini sürekli takip etmek ve kaydetmek,

d) Tesisteki standart değerlerin değişikliği halinde amirine haber vermek,

e) Kullanılan donanımın gerekli bakım ve temizliğinden sorumlu olmak,

f) Çalışma alanının temizlik ve düzeninden sorumlu olmak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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