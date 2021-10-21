Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü ne iş yapar, Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü Tanımı;

Tekstil sektöründe pad steam boyama makinesinin ayarlarını yaparak buhar yardımıyla boyanın kumaşa emdirilmesi işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü Maaşları

Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4.250 - TL’dir. En düşük Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede işlem görecek kumaş rengine göre makineyi temizlemek,

b) Günlük programa uygun şekilde makine vanalarını kontrol etmek,

c) Günlük programa uygun şekilde makine vanalarının sıcaklık ayarlarını yapmak,

d) Kumaşı makinenin gerdirici silindirlerinin arasına yerleştirmek,

e) Makine ayarlarını yapmak ve kumaşın türüne göre belirli hızda ve belirli sıcaklıkta buhar yardımıyla indirgenmesi veya yükseltgenmesini sağlamak,

f) Kumaşın türüne göre inkişaf işlemini gerçekleştirmek,

g) İnkişaf işlemi için gerekli kimyasal çözeltiyi hazırlamak,

h) İnkişaf işleminden sonra kumaşın makine sonundaki kontinilerde kurutularak sonraki işleme hazır hale getirilmesini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8154.52 olarak belirlenmiştir



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