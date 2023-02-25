Boyang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boyang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boyang Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boyang Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boyang Liu 18 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘博洋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boyang Liu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boyang Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Boyang Liu'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boyang Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boyang Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boyang Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boyang Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında BJ Renhe

1 Ocak 2017 yılında Renhe Reserve

1 Ocak 2018 yılında BJ Renhe

9 Nisan 2021 yılında KS FC

Boyang Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boyang Liu şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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